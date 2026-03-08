Состоялись первые политические консультации между МИД Азербайджана и Кот-д’Ивуара (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация Азербайджана посетила город Абиджан Республики Кот-д’Ивуар.

Об этом Trend сообщили в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел.

Было отмечено, что делегацию Министерства иностранных дел возглавил заместитель министра Ялчин Рафиев, а делегацию SOCAR — президент структуры Ровшан Наджаф.

В рамках визита состоялась встреча один на один между Я. Рафиевым и министром иностранных дел, африканской интеграции и диаспоры Кот-д’Ивуара Кабой Ниале.

На встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Кот-д’Ивуаром развиваются в духе партнерства и существуют широкие возможности для развития многосторонних отношений между нашими странами.

Затем состоялись первые политические консультации между министерствами иностранных дел двух стран. В консультациях, прошедших под руководством заместителей министров, приняли участие соответствующие послы и представители обеих стран.

В ходе политических консультаций была подчеркнута важность укрепления двустороннего сотрудничества со ссылкой на эффективные и конструктивные отношения в рамках международных платформ.

Наряду с этим состоялся подробный обмен мнениями о внешнеполитических приоритетах наших стран, а также по региональным и международным темам, представляющим взаимный интерес.

На встрече было отмечено, что развивающиеся политические отношения между нашими странами создают благоприятную основу для укрепления эффективного сотрудничества в экономической, энергетической сферах, в области цифровых технологий, сельского хозяйства и в гуманитарно-культурной сфере.

В ходе визита состоялись встречи президента SOCAR с руководством Министерства горнодобывающей промышленности, нефти и энергетики Кот-д’Ивуара, Дирекции по углеводородам этого министерства, а также национальной нефтяной компании Кот-д’Ивуара PetroCI. Были обсуждены перспективы сотрудничества в энергетической сфере между нашими странами, включая реализацию совместных проектов в нефтегазовом секторе, инвестиционные возможности и вопросы энергетической безопасности.