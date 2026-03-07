Джейхун Байрамов обсудил с генсеком ОТГ иранские дроновые атаки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Турции состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с Генеральным секретарём Организации тюркских государств Кубанычбеком Омуралиевым.

Как сообщает Trend, информация об этом размещена на странице в «X» министерства иностранных дел Азербайджана.

Сообщается, что на встрече обсуждалась текущая ситуация в области региональной безопасности, и в частности атаки иранских дронов против Азербайджана.

Также состоялся обмен мнениями относительно дальнейшего укрепления координации между странами ОТГ и развития практического сотрудничества.

Отметим, что 5 марта была совершена атака дронов на Нахчыванский международный аэропорт.

Согласно данным минобороны Азербайджана, техническими средствами установлено, что вооружённые силы Исламской Республики Иран направили четыре беспилотных летательных аппарата в сторону Нахчыванского региона Азербайджана для совершения атак. Один из них был выведен из строя подразделениями Азербайджанской Армии, а остальные нацелились на гражданскую инфраструктуру, в том числе на здание средней школы во время учебных занятий.

Беспилотный летательный аппарат, направленный на здание средней школы, к счастью, не достиг цели и, упав рядом со школой, взорвался.

В результате происшествия пострадали 4 гражданских лица.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу инцидента, потребовав от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Муджтаба Демирчилу был вызван в министерство иностранных дел, иранской стороне был выражен резкий протест.