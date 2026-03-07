Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Главы МИД Азербайджана и Узбекистана обсудили напряжённость на Ближнем Востоке (ФОТО)

Политика Материалы 7 марта 2026 17:54 (UTC +04:00)
Главы МИД Азербайджана и Узбекистана обсудили напряжённость на Ближнем Востоке (ФОТО)

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на публикацию министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети "X".

Сообщается, что министры обсудили стратегическое партнёрство Азербайджана и Узбекистана, перспективы расширения сотрудничества в политической, экономической сферах и в контексте региональных связей, а также вопросы координации в рамках Организации тюркских государств.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по поводу продолжающейся военной напряжённости на Ближнем Востоке.

Отметим, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов находится с рабочим визитом в городе Стамбул (Турция) для участия в неофициальном заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств.

Главы МИД Азербайджана и Узбекистана обсудили напряжённость на Ближнем Востоке (ФОТО)
Главы МИД Азербайджана и Узбекистана обсудили напряжённость на Ближнем Востоке (ФОТО)
Главы МИД Азербайджана и Узбекистана обсудили напряжённость на Ближнем Востоке (ФОТО)
Главы МИД Азербайджана и Узбекистана обсудили напряжённость на Ближнем Востоке (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости