Глава МИД Азербайджана встретился со своим турецким коллегой в Стамбуле

Политика Материалы 7 марта 2026 16:58 (UTC +04:00)
Глава МИД Азербайджана встретился со своим турецким коллегой в Стамбуле

Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова встретился в Стамбуле с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.

Встреча состоялась в рамках неформального заседания Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств.

Отметим, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов находится с рабочим визитом в Стамбуле.

В рамках визита Джейхун Байрамов примет участие и выступит на неформальном заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).

