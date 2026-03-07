Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Завершился третий день соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике (ФОТО)

Общество Материалы 7 марта 2026 18:22 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Завершился третий день соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике – первый день финалов.

Как сообщает Trend, в первый день финалов за призовые места боролись азербайджанские гимнасты Никита Симонов и Дениз Алиева. К сожалению, им не удалось войти в тройку лидеров. Никита Симонов занял 4-е место в упражнении на кольцах, а Дениз Алиева – 6-е место в опорных прыжках.

Завтра состоится последний день соревнований – второй день финалов. В этот день за призовые места будет бороться азербайджанский гимнаст Айдын Ализаде.

Отметим, что соревнования, начавшиеся 5 марта, завершатся 8 марта.

