Завершился третий день соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершился третий день соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике – первый день финалов.

Как сообщает Trend, в первый день финалов за призовые места боролись азербайджанские гимнасты Никита Симонов и Дениз Алиева. К сожалению, им не удалось войти в тройку лидеров. Никита Симонов занял 4-е место в упражнении на кольцах, а Дениз Алиева – 6-е место в опорных прыжках.

Завтра состоится последний день соревнований – второй день финалов. В этот день за призовые места будет бороться азербайджанский гимнаст Айдын Ализаде.

Отметим, что соревнования, начавшиеся 5 марта, завершатся 8 марта.