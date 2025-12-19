Подписан общий протокол заседания азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня

БАКУ /Trend/ - В Баку завершилось 17-е заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня.

Об этом Trend сообщили в Министерстве обороны.

"В ходе встреч, проведённых в различных управлениях министерства обороны, а также в Национальном университете обороны, были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной областях и в других сферах.

Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам обмена опытом, организации совместных учений, подготовки кадров и наращивания взаимодействия, а также по вопросам региональной и международной безопасности. Кроме того, были затронуты вопросы повышения эффективности механизмов сотрудничества и согласования планов дальнейшей деятельности.

Были заслушаны доклады председателей рабочих подгрупп об итогах заседания, после чего сопредседателями был подписан общий протокол заседания", - говорится в информации ведомства.

