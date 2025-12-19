В Азербайджане водителей мопедов и велосипедистов будут штрафовать за несоблюдение правил

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вводятся новые штрафы за нарушение правил использования ремней безопасности, шлемов, световых приборов и звуковых сигналов.

Как сообщает Trend, данный вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Кодекс административных правонарушений, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, штраф в размере 40 манатов будет применяться за управление мопедом без защитного шлема или с незастегнутым шлемом, а также за перевозку пассажиров на мопеде без шлема либо с незастегнутым шлемом.

Кроме того, лица, управляющие велосипедами, моторизованными велосипедами и другими транспортными средствами аналогичного назначения (за исключением мопедов), будут привлекаться к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

В частности, штраф в размере 40 манатов будет налагаться за:

несоблюдение сигналов светофора или знаков регулировки;

перевозку пассажиров или грузов, препятствующих управлению транспортным средством;

нарушение требований дорожных знаков или дорожной разметки;

управление транспортным средством без контроля над рулём либо нарушение правил использования защитных шлемов;

эксплуатацию технически неисправного транспортного средства;

создание препятствий для пешеходов;

непредоставление преимущества транспортным средствам, имеющим приоритет в движении.

Законопроект вынесен на голосование и принят в первом чтении.

