В доме Али Керимли обнаружено письмо Рамиза Мехтиева

Политика Материалы 29 ноября 2025 23:29 (UTC +04:00)
Фото: Википедия

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, Служба государственной безопасности Азербайджана провела обыск в доме председателя ПНФА Али Керимли.

Как сообщает Trend, в ходе обыска в доме были обнаружены материалы, связанные с «Союзом миллиардеров», первоначальная отредактированная версия письма Рамиза Мехтиева, не попавшего в СМИ, и другие документы.

Представленные доказательства серьёзно усиливают подозрения в связях председателя Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) с Рамизом Мехтиевым. Сообщается, что в ходе предварительного расследования были проведены обыски по различным адресам, допрошены многочисленные свидетели и получены весомые доказательства.

