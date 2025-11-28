Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Хикмет Гаджиев провел встречу с Комитетом ЕС по политике и безопасности (ФОТО)

Политика Материалы 28 ноября 2025 01:44 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
БАКУ/ Trend/ - Помощник Президента — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев провел в Брюсселе встречу с представителями Комитета по политике и безопасности Европейского Союза.

Об этом говорится в публикации Хикмета Гаджиева в соцсети "Х", сообщает Trend.

В ходе встречи состоялись содержательные обсуждения по углублению сотрудничества между Азербайджаном и ЕС. Гаджиев выразил благодарность председателю Комитета Дельфину Пронку.

Он проинформировал Комитет о мирной повестке Азербайджана в регионе, включая экономические преимущества мира, развитие Зангезурского коридора и меры по укреплению доверия. Гаджиев поблагодарил членов Комитета за поддержку дальнейших шагов по укреплению сотрудничества и партнёрства с ЕС.

