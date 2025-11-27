Депутаты Милли Меджлиса примут участие в наблюдении за парламентскими выборами в Бишкеке

БАКУ /Trend/ - Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана Турал Гянджалиев, Джаваншир Фейзиев, Мубариз Гурбанлы и Гёйдениз Гахраманов отправятся в Бишкек для наблюдения за предстоящими 30 ноября внеочередными парламентскими выборами в Кыргызской Республике.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Было отмечено, что Турал Гянджалиев ознакомится с состоянием подготовки к выборам, будет наблюдать за процессом голосования по линии ПА ОБСЕ, Джаваншир Фейзиев - по линии ТюркПА, Мубариз Гурбанлы - от исполнительного комитета СНГ, а Гёйдениз Гахраманов - по линии ПА СНГ.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!