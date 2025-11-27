Заседание Совета по ж/д транспорту СНГ подтвердило роль Азербайджана как ключевого транспортного узла Евразии - Азер Гараев

БАКУ/Trend/ - Проведение 83-го заседания Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ в Баку стало событием, в очередной раз подтвердившим растущую роль Азербайджана в мировой транспортной архитектуре. В последние годы Баку стал крупным узлом пересечения новых мультимодальных маршрутов, а также транспортных маршрутов Восток-Запад, Север-Юг и в бассейне Каспийского моря.

Об этом Trend сообщил политолог Азер Гараев.

«Азербайджан не только участвует в международных транспортных инициативах, но и формирует их содержание. Планируется увеличить грузооборот по транспортному коридору «Север-Юг» до 5 миллионов тонн к 1 января 2028 года, а затем - до 15 миллионов тонн. Эти цифры — не просто заявление, а результат долгосрочного планирования и последовательной инфраструктурной политики. Подписанный в прошлом году между Азербайджаном и Россией документ о развитии транзитных перевозок создал правовую и техническую основу для превращения коридора «Север-Юг» в действительно конкурентоспособный транспортный маршрут. Модернизация железнодорожной инфраструктуры на этом маршруте, внедрение новых технологий, координация тарифных механизмов и цифровизация логистических процессов ещё больше усиливают роль Азербайджана в регионе», — сказал он.

По его словам, в этом контексте следует особо отметить проект железнодорожной линии Горадиз-Агбанд.

«Планируемая годовая пропускная способность этой линии составит 15 миллионов тонн, а строительство до границы с Арменией предполагается завершить к 2026 году. Этот проект – не только восстановление инфраструктуры, но и показатель полной интеграции Восточного Зангезура в национальную транспортную систему страны и дальнейшего укрепления решающей роли Азербайджана в транспортно-коммуникационной конфигурации региона.

На заседании особое внимание было уделено потенциалу транспортного пространства СНГ. Общий грузооборот по железным дорогам стран-членов Совета достиг в прошлом году 3 триллионов тонно-километров, что на 30% превышает грузооборот железных дорог первого класса США и в восемь раз – Евросоюза. Эти данные отражают как глубину региональной интеграции, так и растущее значение евразийской железнодорожной системы в глобальной логистике. В этой системе Азербайджан выступает одним из важнейших транзитных узлов», – сказал он.

А. Гараев отметил, что проекты «Баку-Тбилиси-Карс», «Средний коридор» и «Север-Юг» значительно укрепили позиции страны на мировой транспортной карте.

«Одним из важнейших итогов заседания стало подписание трёхстороннего Меморандума о взаимопонимании между железнодорожными организациями Азербайджана, России и Ирана. Документ предусматривает гармонизацию тарифных подходов, формирование единого комплексного тарифа, регулярное использование маршрутных поездов и совершенствование транспортных процедур. Эти шаги создают большой потенциал для превращения маршрута «Север-Юг» в более быструю, прозрачную и экономически выгодную логистическую цепочку. Единая тарифная политика, особенно на маршруте Иран-Азербайджан-Россия, углубляет интеграцию региона и открывает стратегические возможности для Азербайджана. Россия заинтересована в расширении своих южных направлений, а Иран всё активнее подключается к евразийским транспортным сетям. В этих условиях прохождение всех дорог через Азербайджан даёт нашей стране как экономические преимущества, так и геополитическое влияние», — отметил он.

Политолог подчеркнул, что прозрачность и синхронизация логистических процессов также крайне важны. «В современном мире коридоры конкурируют не только по расстоянию и стоимости, но и по скорости обслуживания, уровню цифровой интеграции и стабильности. Азербайджан уже давно является одной из ведущих стран региона по внедрению таких решений, как цифровизация пунктов пропуска, отслеживание грузов и автоматизация процедур. Таким образом, состоявшаяся в Баку встреча в очередной раз продемонстрировала, что Азербайджан находится в центре транспортной трансформации Евразии. Масштабные работы, проводимые на линии Баку-Тбилиси-Карс, расширение Среднего коридора, модернизация инфраструктуры Восток-Запад и коридора Север-Юг усиливают роль нашей страны как стратегического моста, соединяющего Европу, Центральную Азию, Россию, Иран и Турцию.

Подписанные документы и сделанные заявления показывают, что Азербайджан не следует за глобальными изменениями в логистике, а формирует их. Сегодня в регионе обостряется конкуренция между коридорами, но Азербайджан, используя своё географическое положение, политическую стабильность и целенаправленную транспортную стратегию, утверждает себя в качестве главного транспортного узла Евразии. Очередным важным этапом в этом процессе стала 83-е заседание в Баку», - добавил А. Гараев.