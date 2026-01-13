Италия с интересом рассматривает возможное расширение Южного газового коридора (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Правительство Италии с интересом рассматривает возможное расширение Южного газового коридора.

Об этом, в частности, сказал в эксклюзивном интервью Trend заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли по случаю шестого заседания Итало-азербайджанской межправительственной комиссии в Баку.

Чириелли также отметил, что Южный газовый коридор является стратегически важной инфраструктурой как для Италии, так и для Европейского союза.

"Особенно после российской агрессии против Украины поставки азербайджанского газа приобрели критически важное значение для энергетической безопасности Европы и для поддержки процесса отказа от российского газа. С момента ввода в эксплуатацию в 2020 году Трансадриатический газопровод (TAP) уже транспортировал более 40 миллиардов кубометров азербайджанского газа в Италию, что сделало Баку вторым по величине поставщиком газа для нашей страны", - подчеркнул он.

По его словам, с учетом достигнутых на сегодняшний день позитивных результатов правительство Италии с интересом рассматривает возможное расширение Южного газового коридора на основе рыночных оценок и при активном участии международных финансовых институтов.

Отметим, что Трансадриатический газопровод, являющийся ключевым элементом Южного газового коридора, транспортирует природный газ с месторождения "Шах Дениз" в Каспийском море напрямую на европейские рынки.

За последние пять лет по трубопроводу в Европу было поставленго более 54 млрд кубометров газа.

С 1 января 2026 года TAP предоставил дополнительную долгосрочную пропускную способность в рамках нового соглашения о транспортировке газа (GTA).