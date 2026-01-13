Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 13 января

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 13 января.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9832 маната, 1 турецкая лира - 0,0394 маната, а 100 российских рублей - 2,1692 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9832
|AUD
|1,1409
|BYN
|0,5778
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1153
|CZK
|0,0817
|CNY
|0,2437
|DKK
|0,2654
|GEL
|0,6311
|HKD
|0,218
|INR
|0,0188
|GBP
|2,2905
|SEK
|0,1853
|CHF
|2,1326
|ILS
|0,5405
|CAD
|1,2256
|KWD
|5,5253
|KZT
|0,3329
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5123
|MDL
|0,1007
|NOK
|0,1688
|UZS
|0,0141
|PKR
|0,6071
|PLN
|0,4708
|RON
|0,3897
|RUB
|2,1692
|RSD
|0,0169
|SGD
|1,3216
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,3231
|TRY
|0,0394
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0393
|JPY
|1,071
|NZD
|0,9824