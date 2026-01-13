Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 13 января

Экономика Материалы 13 января 2026 09:08 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 13 января.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9832 маната, 1 турецкая лира - 0,0394 маната, а 100 российских рублей - 2,1692 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9832
AUD 1,1409
BYN 0,5778
AED 0,4628
KRW 0,1153
CZK 0,0817
CNY 0,2437
DKK 0,2654
GEL 0,6311
HKD 0,218
INR 0,0188
GBP 2,2905
SEK 0,1853
CHF 2,1326
ILS 0,5405
CAD 1,2256
KWD 5,5253
KZT 0,3329
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5123
MDL 0,1007
NOK 0,1688
UZS 0,0141
PKR 0,6071
PLN 0,4708
RON 0,3897
RUB 2,1692
RSD 0,0169
SGD 1,3216
SAR 0,4533
xdr 2,3231
TRY 0,0394
TMT 0,4857
UAH 0,0393
JPY 1,071
NZD 0,9824
