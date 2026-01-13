В воинской части Азербайджана проведены тактические учения (ФОTО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2026 год, в Н-ской воинской части Азербайджана проведены тактические учения.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, в командном пункте управления, развернутом в полевых условиях, были уточнены действия подразделений по выполнению задач на карте, заслушаны доклады командиров по принятым решениям.

"Основное внимание при проведении учений было направлено на дальнейшее повышение навыков оперативного принятия решений командным составом, взаимодействия штабов, а также боеспособности подразделений и развитие полевых и практических навыков личного состава", - говорится в информации ведомства.