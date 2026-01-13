Италия готова поддерживать Азербайджан в реализации проектов, связанных со Средним коридором (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Италия готова поддерживать Азербайджан в реализации проектов, связанных со Средним коридором.

Об этом, в частности, сказал в эксклюзивном интервью Trend заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли по случаю шестого заседания Итало-азербайджанской межправительственной комиссии в Баку.

Замминистра иностранных дел Италии отметил, что Южный Кавказ и Центральная Азия становятся ключевыми регионами для транспортных маршрутов между Европой и Азией.

"Средний коридор наглядно демонстрирует растущую стратегическую значимость Южного Кавказа и Центральной Азии, и правительство Италии твердо привержено дальнейшему укреплению сотрудничества с этим регионом как на двустороннем уровне, так и в рамках отношений ЕС с Азербайджаном. В этой связи итальянское правительство полностью поддерживает текущий процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, учитывая также результаты Вашингтонского саммита. Мы считаем, что реализация транспортных и логистических проектов в регионе может положительно способствовать укреплению этого исторического процесса, а также расширению сотрудничества с соседними странами вдоль маршрута Среднего коридора", - подчеркнул он.

Он также подчеркнул, что для полной реализации развития Среднего коридора необходимы значительные инвестиции в железные дороги, порты, автодороги и другую логистическую инфраструктуру.

"Итальянские компании уже выразили интерес к участию в этих проектах, особенно в железнодорожном секторе. Межправительственная комиссия также станет площадкой для подтверждения готовности Италии поддерживать Азербайджан в реализации проектов, связанных со Средним коридором, а также для выражения наших ожиданий относительно дальнейшего расширения доступа итальянских компаний на азербайджанский рынок", - сказал Чириелли.

Отметим, что Средний коридор (также известный как Транскаспийский международный транспортный маршрут, TITR) — это транспортный и торговый путь, соединяющий Азию с Европой, служащий альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам. Он начинается в Китае, проходит через страны Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Туркменистан), пересекает Каспийское море через Азербайджан, продолжается через Грузию и Турцию и в конечном итоге достигает Европы. Этот сухопутный маршрут позволяет обойти более длинные морские пути и напрямую связывает Восточную Азию, включая Китай, с Европой.