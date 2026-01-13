Опыт Италии в сфере ВИЭ может внести существенный вклад в энергетическую диверсификацию Азербайджана (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Итальянский опыт в области возобновляемых источников энергии может внести существенный вклад в стратегию диверсификации сферы энергетики Азербайджана.

Об этом, в частности, сказал в эксклюзивном интервью Trend заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли по случаю шестого заседания Итало-азербайджанской межправительственной комиссии в Баку.

"Италия инвестирует значительные ресурсы в развитие сектора "зеленой" энергетики. Сегодня мы являемся одним из крупнейших мировых операторов в сфере возобновляемых источников энергии. Итальянский опыт в области ВИЭ и "зеленой" энергетики может быть использован с тем, чтобы способствовать реализации стратегии энергетической диверсификации Азербайджана и созданию новых инвестиционных возможностей", - заявил Чириелли.

Он подчеркнул, что итальянская компания CESI SpA уже активно сотрудничает с Азербайджаном, проводя технико-экономические обоснования проектов "зеленого" энергетического коридора, а также Транскаспийского интерконнектора, которые могут обеспечить интеграцию рынков возобновляемой энергетики Азербайджана и стран Центральной Азии с Восточной Европой и способствовать снижению зависимости от ископаемых видов топлива.

Кроме того, по его словам, итальянские компании могут внести вклад и в развитие перерабатывающей отрасли, поддержав государственные программы Азербайджана, направленные на повышение эффективности системы управления отходами.

Отметим, что технический потенциал возобновляемых источников энергии в стране оценивается в 135 ГВт на суше и 157 ГВт на море. Карабах, Восточный Зангезур и Нахчыванская Автономная Республика объявлены зонами «зеленой энергии», где совокупный потенциал ВИЭ достигает 20 ГВт.

Прогнозируется, что доля ВИЭ в производстве электроэнергии достигнет 25% к 2027 году и 30% к 2030 году. В рамках первого этапа (до конца 2027 года) планируется ввод около 2 ГВт мощностей, а в последующие годы — более 6 ГВт. Если на первом этапе приоритет будет отдан внутреннему потреблению, то далее — экспорту электроэнергии и энергоснабжению дата-центров.

Развитие возобновляемой энергетики в Азербайджане тесно связано с формированием международных "зеленых" энергетических коридоров, включая маршруты Каспийское море – Черное море – Европа, Центральная Азия – Азербайджан, Азербайджан – Турция – Европа и Азербайджан – Турция – Грузия – Болгария.