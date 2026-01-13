Микрокредит под залог золота от Yelo Bank

Для владельцев бизнеса и частных предпринимателей непредвиденные
расходы иногда возникают внезапно. Для тех, кто не может получить
классический кредит, Yelo Bank предлагает новое решение –
микрокредит под залог золота. В рамках этого продукта
предприниматели могут получить до 50 000 AZN, предоставив в
качестве обеспечения ценное золото и ювелирные изделия.
Срок кредитования – до 48 месяцев, льготный период – до половины срока кредита, максимум 12 месяцев. Основные преимущества продукта: высокая оценка стоимости золота, минимальный пакет документов, оперативное принятие решения и отсутствие требования поручителя. То есть, когда вашему бизнесу срочно нужны средства для покрытия неожиданных расходов, вы можете оценить свои золотые и ювелирные изделия в Yelo Bank.
С этим новым продуктом Yelo Bank ставит цель облегчить ежедневную финансовую нагрузку предпринимателей и обеспечить гибкую поддержку развития бизнеса. Пусть непредвиденные расходы не остановят ваш бизнес – оформите кредит онлайн уже сегодня: https://ylb.az/qizilteminatli-mikrokredit.
Хотите получить дополнительную информацию о микрокредит? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az
Yelo Bank – Яркий Банкинг!
