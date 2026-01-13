Узбекистан-2026. Гонка за лидерство и новые инвестиции

БАКУ /Trend/ - Узбекистан в последние годы уверенно укрепляет свои позиции как один из наиболее динамично развивающихся экономических игроков в Центральной Азии. Итоги 2025 года и стратегические ориентиры на 2026 год показывают, что страна выстраивает устойчивую модель развития, основанную на высоких темпах роста, активном притоке инвестиций, структурной модернизации экономики и расширении сотрудничества с международными партнерами.

По итогам 2025 года ВВП Узбекистана впервые в истории превысил 145 миллиардов долларов. Согласно официальным прогнозам, уже в 2026 году ВВП страны достигнет 167 миллиардов долларов, что подтверждает сохранение высокой динамики экономического развития и устойчивость текущей экономической модели.

Для сравнения, ВВП Казахстана по итогам 2025 года достиг почти 300 миллиардов долларов, что почти вдвое превышает показатели Узбекистана. Однако именно Узбекистан сегодня демонстрирует наиболее высокие темпы экономического роста в регионе, что усиливает его роль как одного из ключевых драйверов регионального развития. Разница в масштабах экономик компенсируется опережающей динамикой и качественными структурными изменениями, происходящими в узбекской экономике.

По оценкам Евразийского банка развития, рост ВВП Узбекистана по итогам 2025 года составил 7,4 процента, а в 2026 году ожидается на уровне 6,8 процента, что превышает среднерегиональные показатели. В то же время экономика Казахстана, по прогнозам ЕАБР, в 2026 году вырастет на 5,5 процента.

На этом фоне особое внимание привлекает инвестиционная динамика. Для страны, не имеющей выхода к морю и зависящей от транзитных маршрутов, внешние инвестиции стали не просто источником капитала, а инструментом преодоления географических ограничений, повышения связности экономики и укрепления конкурентоспособности.

Развитие транспортных коридоров, модернизация энергетики и цифровая интеграция - именно те направления, где участие международных банков и инвесторов усиливает позиции Узбекистана в региональной и глобальной экономике. По итогам 2025 года объем иностранных инвестиций, привлеченных в экономику страны, достиг 43,1 миллиарда долларов, что является рекордным показателем в регионе. Для сопоставления: за девять месяцев 2025 года приток прямых иностранных инвестиций в экономику Казахстана составил 14,9 миллиарда долларов. Эти показатели наглядно отражают масштаб инвестиционной активности в Узбекистане и рост доверия со стороны международных инвесторов. При этом принципиально важно, что меняется не только объем, но и структура инвестиций: ключевые вложения направляются в долгосрочные отрасли - энергетику, транспорт, промышленность, цифровую инфраструктуру и развитие городов.

“Ключевыми факторами для привлечения международных инвесторов в Узбекистан являются регуляторная определенность, наличие банковских транзакционных документов и механизмы снижения рисков, такие как частичные кредитные гарантии и смешанное финансирование”, - заявил старший инвестиционный специалист АБР Али Малик, выступая на мероприятии «Неделя зеленой энергетики Азербайджана и Центральной Азии».

Активное привлечение инвестиций и открытость экономики формируют для страны долгосрочные возможности. Как отмечается в исследованиях Boston Consulting Group, в ближайшие 5-10 лет перед Узбекистаном открывается стратегическое "окно возможностей" для дальнейшего ускорения экономического роста. Эксперты подчеркивают, что последовательные реформы и активное взаимодействие с международными партнерами уже дали заметный эффект в виде роста ВВП и инвестиционной привлекательности.

Центральным элементом экономических преобразований остается энергетический сектор. Объем производства электроэнергии в Узбекистане доведен до 85 миллиардов киловатт-часов, увеличившись почти на треть по сравнению с 2017 годом. За последние годы в энергетику было привлечено около 35 миллиардов долларов иностранных инвестиций, а объем новых генерирующих мощностей вырос почти на 9 тысяч мегаватт.

Существенная часть прироста пришлась на солнечную и ветровую генерацию, а также гидроэнергетику, в результате чего доля "зеленой" энергии в установленной мощности в 2025 году достигла около 30 процентов, и в 2026 году, по прогнозам, достигнет 34,8 процента.

В региональном контексте Узбекистан формирует собственную модель энергетического перехода, ориентированную на ускоренное развитие возобновляемых источников энергии. Для сравнения, Казахстан, оставаясь важным энергетическим игроком региона, реализует более поэтапный подход и рассчитывает увеличить долю ВИЭ примерно до 15 процентов к 2030 году. Узбекистан же ставит цель выйти на уровень 40–54 процента в более сжатые сроки, опираясь на государственно-частное партнерство и высокую инвестиционную активность. Такой подход позволяет стране быстрее сформировать устойчивую энергетическую базу для дальнейшего экономического роста.

Важным стратегическим приоритетом на 2026 год также остается вступление во Всемирную торговую организацию. Завершение значительной части переговорных этапов приближает страну к членству в ВТО, что станет ключевым институциональным шагом. Членство обеспечит более предсказуемые торговые правила, усилит защиту инвесторов, упростит доступ узбекских товаров и услуг на внешние рынки и закрепит проводимые экономические реформы в международно признанных рамках.

Наряду с этим, в центре внимания остаются развитие инфраструктуры махаллей (регионов), комплексная модернизация территорий и формирование устойчивых городов в рамках концепции Нового Узбекистана. Параллельно заявлен переход всех отраслей экономики к технологической и инновационной модели роста.

В 2026 году планируется запуск 782 промышленных и инфраструктурных проектов общей стоимостью 52 миллиарда долларов, при этом 228 крупных объектов на 14 миллиардов долларов будут введены в эксплуатацию уже в течение года. Существенный акцент сделан на цифровизацию и развитие искусственного интеллекта: в ряде регионов страны начнут работу дата-центры и суперкомпьютеры, а в ведущих вузах - лаборатории ИИ, что создаст основу для внедрения инноваций в медицине, транспорте, сельском хозяйстве, геологии и финансовом секторе.

Изменения в экономике Узбекистана подтверждают, что страна последовательно усиливает позиции в конкуренции за лидерство в Центральной Азии. Высокие темпы роста, рекордный приток инвестиций, модернизация энергетики и промышленности, а также расширение сотрудничества с международными партнерами формируют устойчивую основу для дальнейшего развития. Стратегические приоритеты на 2026 год закрепляют эту траекторию и направлены на дальнейшее укрепление роли Узбекистана в региональной экономике и расширение его присутствия в глобальном экономическом пространстве.