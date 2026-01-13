Фонд Возрождения Карабаха перевел свои ИТ-системы в «Правительственное облако»

Продолжается реализация Указа Президента Азербайджанской Республики №718 «О создании Правительственного облака (G-cloud) и предоставлении облачных услуг».

В соответствии с данным Указом информационные системы и ресурсы Фонда возрождения Карабаха были переведены в «Правительственное облако».

Основные цифровые ресурсы Фонда размещены в Бакинском дата-центре ООО «AzInTelecom», одной из компаний AZCON Holding. Со стороны AzInTelecom Фонду возрождения Карабаха были предоставлены облачные услуги Виртуальный сервер – IaaS (Infrastructure as a Service) и Резервное копирование – BaaS (Backup as a Service), что обеспечило высокую доступность критически важных систем учреждения.

Необходимо отметить, что ООО «AzInTelecom» является первой организацией в регионе Южного Кавказа, получившей сертификат TIER III, определяющий международные стандарты в сфере облачных услуг. В рамках проекта «Правительственное облако» осуществляется полная или частичная миграция ИТ-систем государственных учреждений в Основной дата-центр в Баку и Резервный дата-центр в Евлахе. В результате миграции сокращаются ИТ-расходы учреждений, информационные системы аккумулируются внутри страны в едином центре, обеспечивается повышенный уровень информационной безопасности и круглосуточный (24/7) мониторинг.