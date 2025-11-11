Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщает во вторник Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Дорогой брат.

Глубоко потрясены известием о гибели военнослужащих в результате крушения на территории Грузии военно-транспортного самолета Военно-воздушных сил Турции, вылетевшего из Гянджи.

Разделяя Вашу скорбь в эти тяжелые минуты, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции.

Аллах рехмет елесин!"