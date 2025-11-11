Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.
Как сообщает во вторник Trend, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент.
Дорогой брат.
Глубоко потрясены известием о гибели военнослужащих в результате крушения на территории Грузии военно-транспортного самолета Военно-воздушных сил Турции, вылетевшего из Гянджи.
Разделяя Вашу скорбь в эти тяжелые минуты, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции.
Аллах рехмет елесин!"