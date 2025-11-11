Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Турция Материалы 11 ноября 2025 17:48 (UTC +04:00)
Турция работает вместе с Грузией над поиском обломков разбившегося грузового самолета — Эрдоган
Фото: Официальный информационный сайт президента Турции

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Турция работает вместе с Грузией над поиском обломков разбившегося военного грузового самолета.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате аварии и выразил надежду, что Tурция понесёт как можно меньший ущерб от этого инцидента.

Отметим, что вылетевший сегодня из Азербайджана турецкий военно-транспортный самолет C130 потерпел крушение на грузино-азербайджанской границе.

