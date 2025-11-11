Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану

Политика Материалы 11 ноября 2025 17:57 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - 11 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Глава государства в связи с крушением на территории Грузии военно-транспортного самолета Военно-воздушных сил Турции выразил глубокие соболезнования Президенту Турецкой Республики, семьям и близким погибших военнослужащих, братскому народу Турции.

Президент Турецкой Республики поблагодарил Президента Азербайджанской Республики за телефонный звонок и соболезнования.

В ходе телефонного разговора было отмечено, что соответствующие государственные органы Азербайджана и Турции находятся в контакте в связи с крушением.

