Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану

БАКУ /Trend/ - 11 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Глава государства в связи с крушением на территории Грузии военно-транспортного самолета Военно-воздушных сил Турции выразил глубокие соболезнования Президенту Турецкой Республики, семьям и близким погибших военнослужащих, братскому народу Турции.

Президент Турецкой Республики поблагодарил Президента Азербайджанской Республики за телефонный звонок и соболезнования.

В ходе телефонного разговора было отмечено, что соответствующие государственные органы Азербайджана и Турции находятся в контакте в связи с крушением.