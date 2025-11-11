Институт омбудсмена Азербайджана заинтересован в расширении сотрудничества с ENOC

БАКУ /Trend/ – Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмен) Сабина Алиева встретилась с председателем Европейской сети омбудсменов по правам детей (ENOC), Народным защитником прав детей Республики Молдова Василе Корой.

Как сообщает Trend, в ходе встречи С.Алиева подчеркнула важность существующего сотрудничества между институтом омбудсмена Азербайджана и Европейской сетью омбудсменов по правам детей в области защиты прав и свобод человека и отметила важность дальнейшего расширения этого сотрудничества.

Она проинформировала о текущей ситуации в области прав детей в стране, защите прав детей, в том числе пострадавших от войны, и осуществляемых мерах. В то же время она отметила значимость избрания института омбудсмена Азербайджана полноправным членом ENOC в результате соответствующих изменений, внесенных в нормативно-правовые акты, и институциональных реформ, проводимых в нашей стране в сфере защиты прав детей в последнее время, и высказала свои предложения по совершенствованию деятельности в рамках сотрудничества с ENOC.

Руководитель сектора защиты прав детей аппарата омбудсмена Нигяр Агаева представила подробную информацию о полномочиях омбудсмена в соответствующей сфере, деятельности Группы мониторинга реализации Конвенции о правах ребенка, проделанной в этом направлении работе, выдвинутых предложениях и накопленном позитивном опыте.

В свою очередь председатель Европейской сети омбудсменов по правам детей выразил омбудсмену Азербайджана благодарность за теплый прием, подчеркнул значимость существующего сотрудничества и отметил важность дальнейшего укрепления взаимодействия в области прав детей на уровне институтов омбудсмена. Стороны высоко оценили взаимный обмен мнениями и отметили важность реализации в будущем совместных проектов в области прав человека, и в частности прав детей.

