Главы МВД Турции и Грузии провели телефонный разговор в связи с крушением самолёта C130

БАКУ /Trend/ - Министр внутренних дел Турции Али Ерликая провёл телефонный разговор с грузинским коллегой Гелой Геладзе.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации А.Ерликая в социальной сети «X».

Грузинский министр выразил глубокую скорбь в связи с известием о крушении следовавшего из Азербайджана в Турцию грузового самолёта C130 на грузино-азербайджанской границе.

Он подчеркнул, что поисково-спасательные работы продолжаются.

Следует отметить, что турецкий военно-транспортный самолёт C130, вылетевший из Азербайджана, сегодня потерпел крушение на грузино-азербайджанской границе.

