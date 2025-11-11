Али Асадов связался с премьер-министром Грузии в связи с крушением турецкого самолета

БАКУ/Trend/ - По поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева премьер-министр Али Асадов связался с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в связи с крушением военно-транспортного самолета ВВС Турции на территории Грузии.

Как сообщает Trend, премьер-министр Али Асадов заявил, что наша страна готова оказать всю необходимую поддержку для устранения последствий крушения, проведения поисково-спасательных работ, а также направить на место происшествия соответствующий персонал МЧС Азербайджанской Республики и принять другие необходимые меры поддержки.

Грузинская сторона выразила благодарность за поддержку, отметив, что в настоящее время на месте происшествия работают представители соответствующих грузинских ведомств.

В ходе беседы было подчеркнуто, что МЧС и министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана находятся на связи с грузинскими коллегами. Стороны договорились продолжать контакты в связи с произошедшей трагедией.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!