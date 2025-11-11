Президент Токаев едет в Москву. Какие перспективы открываются для транспортного сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Государственный визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию, который состоится 11-12 ноября 2025 года, обещает стать важным этапом в развитии двусторонних отношений стран. Ключевым результатом визита, как ожидается, станет подписание Декларации о переходе сотрудничества Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

В рамках визита Президент Казахстана проведет переговоры с Владимиром Путиным и выступит по видеосвязи на XXI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Уральске. Кроме того, планируется подписать ряд двусторонних соглашений, касающихся торговли, экономики, энергетики и инфраструктуры.

Одним из центральных направлений сотрудничества соседних стран остается развитие транспортно-логистических связей. Визит Токаева может существенно ускорить развитие транспортной инфраструктуры и логистических потоков между странами. Казахстан, через территорию которого проходят 13 международных транспортных коридоров, играет ключевую роль в обеспечении связности Евразии. Развитие транзитных маршрутов и модернизация инфраструктуры имеют стратегическое значение не только для Казахстана и России, но и для всего региона.

В последние месяцы Казахстан и Россия активизировали работу над развитием международных транспортных коридоров, связывающих Европу, Россию, Центральную Азию и Ближний Восток. На XXVI заседании Межправительственной комиссии в Астане, прошедшем несколько дней назад, обсуждалось увеличение объемов железнодорожных перевозок, включая транзит по маршруту Китай-Европа-Китай, а также шаги по развитию международного транспортного коридора Север–Юг.

Важным этапом стало подписание в июле 2024 года “дорожной карты” для синхронного развития восточной ветки маршрута Север–Юг с участием России, Казахстана, Ирана и Туркменистана. До конца 2025 года планируется заключение соглашения между Казахстаном и Россией о наращивании перевозок по маршруту, а к 2030 году пропускная способность восточного направления вырастет до 20 миллионов тонн в год.

Динамика перевозок также является положительной. По данным нацкомпании "Казахстанские железные дороги”, в январе-октябре 2025 года железнодорожные перевозки между Казахстаном и Россией выросли на 5 процентов, достигнув 71,6 миллиона тонн.

Несмотря на высокий уровень взаимодействия, страны сталкиваются с рядом практических трудностей. Главные из них связаны с пограничной инфраструктурой и таможенным регулированием. На сегодня на казахстанско-российской границе действует 51 пункт пропуска, из которых 30 - автомобильные. Их пропускная способность остаётся ограниченной, особенно в условиях увеличивающегося потока грузов.

Астана и Москва договорились перенести сроки реконструкции пунктов пропуска на более ранний период - 2026–2027 годы (ранее планировалось после 2030-го). В Казахстане уже ведутся работы на переходах “Сырым”, “Алимбет” и “Косак”, что позволит увеличить пропускную способность, сократить время ожидания и упростить транспортные процедуры

С 1 января 2025 года в России вступили в силу новые миграционные правила, сократившие срок пребывания иностранных граждан без регистрации с 180 до 90 дней в год. Это вызвало сложности для казахстанских автоперевозчиков, которые регулярно совершают рейсы через территорию РФ. Казахстанская сторона подняла этот вопрос на заседании межправительственной комиссии и достигла согласия Москвы рассмотреть возможность возвращения прежнего срока в 180 дней. Решение пока не оформлено официально, но российская сторона уже выразила готовность смягчить правила для международных перевозчиков, чтобы не нарушать логистические цепочки.

Не менее остро стоял вопрос задержек на пограничных переходах, связанных с новыми требованиями маркировки товаров ЕАЭС. В сентябре и октябре на границе наблюдались значительные очереди из грузовиков. В связи с этим Президент Владимир Путин 24 октября подписал указ, временно упрощающий таможенные процедуры для Казахстана и Кыргызстана. До 10 декабря 2025 года перевозчики могут ввозить в Россию товары без обязательной маркировки, подтверждающей их происхождение в рамках Союза. Для российских компаний при этом сохраняется обязанность последующей регистрации и декларирования товаров.

Визит Касым-Жомарта Токаева может значительно ускорить развитие транспортной инфраструктуры и оптимизацию логистических потоков между странами. Уже сейчас модернизация пунктов пропуска, расширение пропускной способности транспортных коридоров и упрощение процедур в рамках ЕАЭС являются базой для устойчивого роста торговли и перевозок между странами. Можно ожидать, что новые соглашения, подписанные во время визита, будут направлены на укрепление роли России и Казахстана в транспортно-логистической системе Евразии. Эти документы помогут усилить сотрудничество в области инфраструктуры и логистики, что, в свою очередь, повысит эффективность транзита и торговых потоков в регионе.