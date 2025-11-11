ЕАБР и китайская компания реализуют совместные проекты в Центральной Азии

БАКУ/Trend/ - Евразийский банк развития (ЕАБР) и китайская компания ZTE Corporation заключили Меморандум о сотрудничестве, направленный на совместную реализацию проектов в сфере телекоммуникаций в странах Центральной Азии, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЕАБР.

Партнёрство предполагает объединение передовых технологических решений ZTE Corporation и финансовой экспертизы ЕАБР для разработки и внедрения инфраструктурных и сервисных проектов. Основная цель сотрудничества — создание устойчивой и современной цифровой экосистемы, способствующей экономическому росту и повышению качества жизни в странах-участницах Банка.

Меморандум подписали заместитель Председателя Правления ЕАБР Руслан Даленов и вице-президент ZTE Corporation Сяо Кайвэн.

«Цифровизация является ключевым приоритетом для нашего Банка и стран-участниц. Партнерство с ZTE Corporation, признанным экспертом в своей области, позволит нам объединить финансовые ресурсы и технологические инновации для достижения этих амбициозных целей и поддержки устойчивого развития региона», - отметил заместитель председателя Правления ЕАБР Руслан Даленов.