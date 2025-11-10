В Гяндже продолжается чемпионат Европы по аэробной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Чемпионат Европы по аэробной гимнастике, проходящий во Дворце спорта Гянджи с 9 по 11 ноября, успешно продолжается.

Как сообщает Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, во второй день чемпионата прошли отборочные соревнования в категориях "трио", "индивидуальное выступление" и "смешанные пары" среди спортсменов до 15 лет, а также в индивидуальной, групповой и аэроданс программах среди юниоров. Выступления вызвали большой интерес зрителей.

В ходе соревнований участники продемонстрировали техническое мастерство, синхронность и артистизм. По итогам отборочного тура набравшие наибольшее количество баллов вышли в финал.

На церемонии награждения команд, состоявшейся в конце второго дня, первое место среди юниоров заняла Испания, второе место — Италия, а третье место — Румыния. Среди спортсменов до 15 лет первое место заняла Венгрия, второе — Украина, третье — Литва.

Отметим, что финальные этапы чемпионата Европы и церемония награждения победителей состоятся 11 ноября.