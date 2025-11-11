В Агдаме представлены жемчужины народной музыки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Агдамском центре мугама состоялся концерт Заслуженного коллектива Оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова, приуроченный ко Дню Победы – 8 ноября, сообщили Trend Life в пресс-службе Международного центра мугама.

Мероприятие было организовано министерством культуры Азербайджана совместно со Специальным представительством Президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах.

Концерт начался с исполнения Государственного гимна Азербайджана, минутой молчания была почтена память шехидов.

Под управлением художественного руководителя и главного дирижёра, лауреата Президентской премии Мустафы Ашурова оркестр представил программу, в которой прозвучали произведения азербайджанских композиторов и жемчужины народной музыки. Эти мелодии вновь ожили в сердце восстанавливаемого Агдама. Каждая композиция звучала как признание в любви Родине - от тихой лирики до мощных торжественных мотивов, соединяя прошлое и настоящее, память и надежду.

