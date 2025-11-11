UZCARD готовит к запуску новые карточные продукты в Узбекистане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ – UZCARD активно работает над расширением линейки карточных продуктов и эквайринговых решений.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сообщил коммерческий директор ООО UCMG Олимжон Закиров.

По его словам, компания создает разнообразные карточные продукты для разных сегментов пользователей: премиальные карты, бизнес-карты, прокьюремент-карты, фан-карты, детские карты, каждая из которых будет сопровождаться специальными предложениями от партнеров-мерчантов.

"Наряду с этим, ведется работа над запуском единой интегрированной системы лояльности, где начисление баллов и кешбэков будет доступно не только по картам платежной системы UZCARD, но и для других карт и наличных средств", - сказал О. Закиров.

Коммерческий директор отметил, что компания разрабатывает решения для эквайринга как для card-present, так и для card-not-present сценариев. В частности, речь идет о динамичных QR-платежах в современных POS-терминалах с интегрированной фискализацией, токенизации карт с последующей передачей SDK в мобильные приложения банков и финтех-партнеров, а также о SoftPOS Tap-to-Pay технологиях, позволяющих принимать оплату с мобильного телефона.

"Мы не останавливаемся на традиционных методах и активно исследуем инновационные способы оплаты с использованием биометрии: Face-pay и Palm-pay", - добавил он.

По мнению О. Закирова, сложно заранее предсказать, какая технология платежей станет доминирующей в той или иной стране. "Вход на рынок Узбекистана Apple Pay и Google Pay, безусловно, создаст удобство и комфорт для пользователей, однако маловероятно, что это полностью изменит клиентский опыт на рынках стран Центральной Азии, где QR-код по-прежнему остается основным способом оплаты", - подчеркнул он.

Кроме того, он отметил, что развитие цифровых активов, таких как криптовалюты и стейблкойны, создает потребность у мерчантов в их эквайринге. Большинство продавцов будет предпочитать получать средства в фиатной валюте для дальнейшего использования. В этом контексте QR-платежи создают "рельсы для эквайринга" цифровых активов в POS-терминалах, формируя мосты между традиционной банковской системой и DeFi.

"Развивающиеся рынки предоставляют отличную возможность для тестирования и внедрения различных инновационных решений в сфере платежей", - заключил О. Закиров.