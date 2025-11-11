Инфокампания в США в честь Дня Победы Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В США проходит инфокампания ко Дню Победы Азербайджана.

Как сообщает Trend, на улицах Вашингтона, Нью-Йорка, Атланты, Детройта и Бостона появились автомобили с LED-экранами, на которых транслируются надписи: "С гордостью и отвагой - 5 лет", "Победа Азербайджана - торжество справедливости", "Карабах - земля мира и надежды", "Во имя прочного мира на Кавказе" и другими.

Машины замечены у Белого дома, здания Конгресса, штаб-квартиры ООН, на Таймс-сквер, Уолл-стрит, Бруклинском мосту, а также в центре Атланты и Детройта.