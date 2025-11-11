Поэтическое собрание Мирварид Дильбази – концерт Майи Джабраиловой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама при поддержке Общественного объединения "Поэтическое собрание Мирварид Дильбази" состоялся концерт ханенде Майи Джабраиловой, посвящённый Дню Победы – 8 ноября, сообщает Trend Life.

Ведущей мероприятия была доктор исторических наук Лятифа Мамедова. В начале программы зрители ознакомились с выставкой, отражающей тему Победы. Далее была представлена насыщенная программа в исполнении Майи Джабраиловой.

Выразительное исполнение ханенде во время благотворительного концерта было тепло встречено публикой и сопровождалось аплодисментами.

На концерте Майе Джабраиловой был вручён Почётный диплом Главного управления культуры города Баку.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

