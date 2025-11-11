Генерал-полковник Керим Велиев выразил соболезнования в связи с крушением турецкого самолета C130

БАКУ/ Trend/ - Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев направил соболезнование начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики генералу армии Сельчуку Байрактароглу, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В послании выражена глубокая скорбь в связи с крушением военно-транспортного самолета C130, следовавшего из Азербайджана в Турцию, на грузино-азербайджанской границе.

«Глубоко опечален известием о крушении военно-транспортного самолёта C130, следовавшего из Азербайджана в Турцию, на грузино-азербайджанской границе.

Молю Аллаха о милосердии к погибшим военнослужащим, разделяю скорбь их близких и выражаю глубочайшие соболезнования их семьям.

Да помилует их Аллах», – говорится в соболезновании.