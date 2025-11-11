Представлено творческое наследие мастеров-таристов Мамедхана Бакиханова и Кямиля Ахмедова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама (МЦМ) провёл мероприятие, посвящённое памяти мастеров – исполнителей на таре, заслуженного артиста Мамедхана Бакиханова (135-летие) и педагога Кямиля Ахмедова (105-летие), сообщает Trend Life.

Открыла встречу координатор проекта Валида Кязымова, поприветствовав гостей от имени руководства МЦМ и отметив значимость научно-теоретических программ учреждения.

В мероприятии приняли участие народные артисты Вамиг Мамедалиев, Агасалим Абдуллаев, заслуженные деятели искусств Ариф Асадуллаев, Чингиз Аббасов, а также тарист и исследователь Мехман Микаилов. Участники с глубоким уважением говорили о жизни и творческом наследии обоих мастеров, подчеркнув их вклад в развитие азербайджанского музыкального искусства.

Отмечалось, что род Бакихановых - один из выдающихся в истории Азербайджана, внёс значительный вклад в государственность, литературу, культуру, военное дело, медицину и искусство страны. Представитель этого рода Мамедхан Бакиханов получил музыкальное образование в Восточной консерватории, а совершенствовал свое образование под руководством Ширина Ахундова и Мешади Гасана. С 1941 года и до конца жизни он был солистом Государственной филармонии, известным как мастер исполнения на таре, владеющий классической техникой мугамного стиля и выступавший как соло-исполнитель и аккомпаниатор. Он сопровождал исполнение таких выдающихся ханенде, как Джаббар Гаръягдыоглу, Сеид Шушинский, Зульфи Адыгезалзаде.

В выступлениях также была подчеркнута педагогическая деятельность Кямиля Ахмедова, воспитавшего целую плеяду известных таристов. Он учился у мастеров Мирзы Мансура и Ахмеда Бакиханова, а с 1946 года преподавал мугам и народные песни в Музыкальном техникуме имени Асафа Зейналлы (ныне Музыкальный колледж при Азербайджанской национальной консерватории), где более 20 лет работал вместе с Сеидом Шушинским. Среди его учеников - народные артисты Агасалим Абдуллаев, Адиль Багиров, заслуженные деятели искусств и исполнители, внёсшие вклад в развитие искусства исполнения на таре.

Кямиль Ахмедов является автором программы преподавания мугамов (1965 г.), где впервые систематизировал ритмические мугамы, а также записал ряд дестгяхов в полной форме, включая забытые разделы. Записи с его исполнением хранятся в Золотом фонде национального искусства. Помимо исполнительской и педагогической деятельности, он занимался изготовлением музыкальных инструментов и традиционным искусством инкрустации перламутром. Также долгие годы был экспертом-консультантом телепередачи "Сокровища народной музыки".

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

