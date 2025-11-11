В Санкт-Петербурге прозвучала музыка великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственной академической капелле Санкт-Петербурга большим гала-концертом и торжественным награждением победителей завершился Всероссийский конкурс вокального искусства "Юный вокалист". Азербайджан на конкурсе представил выпускник музыкальной Школы-студии Бакинской музыкальной академии, а ныне студент Санкт-Петербургской государственной консерватории, лауреат международных конкурсов Теймур Кязимов. Как победитель конкурса он исполнил на гала-концерте Песню Балаша из оперы великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова "Севиль", чем вызвал большой интерес и овации многочисленных зрителей, сообщил Trend Life вокалист.

Помимо первой премии, Теймур был награжден Медалью за объединение культур от Международного фестиваля симпозиума "Содружество академических искусств". Медаль вручила член жюри конкурса Инна Барышникова, вице-президент Благотворительного фонда Ирины Богачёвой "Арт-Петербург".

В этом году конкурс объединил рекордное число участников - 1200 из 38 регионов России и пяти зарубежных стран.

Проект основан по инициативе народной артистки СССР Ирины Богачёвой и её дочери, заслуженной артистки России Елены Гаудасинской.

