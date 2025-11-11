В администрации президента Турции призвали опираться на официальные источники в связи с крушением самолета C130

БАКУ/ Trend/ - Глава отдела по связям с общественностью администрации президента Турции Бурханеттин Дуран выступил с заявлением в связи с крушением военно-транспортного самолета C130 на границе Грузии и Азербайджана.

Как сообщает Trend, поисково-спасательные работы начались сразу после происшествия.

Он подчеркнул важность получения информации только из официальных источников и призвал общественность не распространять непроверенные сведения об инциденте.

Следует отметить, что вылетевший сегодня из Азербайджана турецкий военно-транспортный самолет C130 потерпел крушение на грузино-азербайджанской границе.