Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

В администрации президента Турции призвали опираться на официальные источники в связи с крушением самолета C130

В мире Материалы 11 ноября 2025 18:31 (UTC +04:00)
В администрации президента Турции призвали опираться на официальные источники в связи с крушением самолета C130

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Глава отдела по связям с общественностью администрации президента Турции Бурханеттин Дуран выступил с заявлением в связи с крушением военно-транспортного самолета C130 на границе Грузии и Азербайджана.

Как сообщает Trend, поисково-спасательные работы начались сразу после происшествия.

Он подчеркнул важность получения информации только из официальных источников и призвал общественность не распространять непроверенные сведения об инциденте.

Следует отметить, что вылетевший сегодня из Азербайджана турецкий военно-транспортный самолет C130 потерпел крушение на грузино-азербайджанской границе.

Лента

Лента новостей

Читать все новости