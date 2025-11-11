Азербайджанская музыка прозвучала в знаменитом на весь мир Карнеги-холле (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В знаменитом концертном зале Карнеги-холл в Нью-Йорке (США) прошел гала-концерт победителей 9-го Международного музыкального конкурса Florida Keys, приуроченный к 140-летию со дня рождения великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли.

Как сообщает Trend, мероприятие состоялось при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики и было организовано Азербайджано-американской культурной ассоциацией Флориды.

Более 50 юных талантов, отобранных на конкурсе, выступили с оркестром, исполнив произведения азербайджанских и мировых композиторов, а также произведения из творчества Узеира Гаджибейли. Особые аплодисменты вызвали выступления азербайджанского пианиста Али Мамедова, лауреата международных конкурсов и президентского стипендиата, молодой пианистки Миланы Набиевой, представлявшей Азербайджан, и флейтистки Эмили Мамедовой-Закийи.

Заведующая отделом Государственного комитета по работе с диаспорой Салхат Аббасова поздравила победителей и выразила благодарность организаторам конкурса за вклад в популяризацию азербайджанской музыки в мире. Победителям были вручены дипломы и денежные премии.

В связи с тем, что концерт совпал с празднованием Дня Победы Азербайджана и Дня Государственного флага, участники мероприятия также адресовали поздравления азербайджанскому народу.

Отметим, что Международный музыкальный конкурс Florida Keys учрежден в честь выдающегося азербайджанского композитора Джовдата Гаджиева. Его основателями являются директор Комитета по образованию и культуре Азербайджано-американской культурной ассоциации Парвин Мурадова, дочь известных деятелей искусств Джовдата Гаджиева и Амины Дильбази, и президент Ассоциации Тохфа Эминова. Цель конкурса – выявление талантливых музыкантов со всего мира и содействие популяризации богатого музыкального наследия Азербайджана.