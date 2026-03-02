QatarEnergy приостанавливает производство СПГ после военных атак

БАКУ /Trend/ - QatarEnergy приостановила производство сжиженного природного газа (СПГ) и сопутствующих продуктов из-за военных атак на производственные мощности.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении компании в соцсети X.

Отмечается, что атаки были направлены на производственные мощности QatarEnergy в промышленном городе Рас-Лаффан и промышленном городе Месаид в Катаре.

В сообщении QatarEnergy подчеркивается, что компания ценит свои отношения со всеми заинтересованными сторонами и продолжит держать их в курсе актуальной информации по мере ее поступления.

Напомним, что 17 февраля после второго раунда ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, завершившегося без прогресса, США усилили свое присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе Ирана. Встреча рассматривалась как последняя возможность урегулирования ситуации дипломатическим путем. Конкретных соглашений достигнуто не было: Тегеран отказался приостанавливать обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Утром 28 февраля Израиль и США начали воздушные удары по Ирану.

В результате этих ударов погибли: Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи и члены его семьи; начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави; командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Пакпур; советник Верховного лидера и секретарь Совета обороны Али Шамхани; министр обороны Азиз Насирзаде.