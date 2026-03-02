Азербайджанцы в Украине почтили память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ряде городов Украины были организованы памятные мероприятия в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида, в ходе которых с глубоким уважением была почтена светлая память жертв трагедии.

Об этом сообщили Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Отмечается, что в городе Кривой Рог соотечественникам и представителям местной общественности, собравшимся у памятника жертвам Голодомора, была представлена подробная информация об исторических фактах геноцида и зверствах, совершенных против мирного населения. Выступающие подчеркнули важность доведения правды о Ходжалы до мировой общественности. В завершение участники возложили гвоздики к памятнику, выразив глубокое уважение и почтение к жертвам обеих трагедий.

На памятном мероприятии, организованном по инициативе действующей в Одесской области диаспорской организации «Бирлик», сначала минутой молчания почтили светлую память жертв Ходжалинской трагедии и всех шехидов. Участники подчеркнули важность донесения правды о Ходжалы до международной общественности и отметили, что сохранение памяти об этой трагедии является моральным долгом каждого азербайджанца. Было отмечено, что несмотря на прошедшие 34 года, боль и скорбь той ночи не стерлись из памяти азербайджанского народа.

