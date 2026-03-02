Очередная эвакуация через границу в Астаре: в страну въехали граждане Франции, Таджикистана и Китая (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Через погранично-пропускной пункт «Астара» с сегодняшнего утра продолжается переход граждан Азербайджана и иностранных государств.

Как сообщает Trend, к настоящему времени через погранично-пропускной пункт обеспечен переход 1 гражданина Франции, 7 граждан Таджикистана и 5 граждан Азербайджана. Они прошли соответствующие процедуры регистрации и проверки документов и в безопасном и упорядоченном режиме въехали на территорию страны.

Отметим, что в ночные часы процесс перехода также продолжался непрерывно, и за этот период был обеспечен переход через погранично-пропускной пункт 50 граждан Китая.

Процесс осуществляется под контролем надлежащих государственных органов в соответствии с необходимыми процедурами, мероприятия по эвакуации продолжаются поэтапно.

Напомним, что 17 февраля после второго раунда ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, завершившегося без прогресса, США усилили свое присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе Ирана. Встреча рассматривалась как последняя возможность урегулирования ситуации дипломатическим путем. Конкретных соглашений достигнуто не было: Тегеран отказался приостанавливать обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Утром 28 февраля Израиль и США начали воздушные удары по Ирану.

В результате этих ударов погибли: Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи и члены его семьи; начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави; командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Пакпур; советник Верховного лидера и секретарь Совета обороны Али Шамхани; министр обороны Азиз Насирзаде.