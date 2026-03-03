Когда звучит душа Востока. Голос традиции в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялся концерт "Вечер мугама", предоставивший зрителям прекрасную возможность вновь прикоснуться к этому возвышенному и глубокому искусству, сообщает Trend Life.

В программе прозвучали азербайджанские мугамы в выразительном исполнении солистов Центра - Гусейна Меликова, Кенюль Халилзаде, Мамеда Наджафова и победителей музыкального телевизионного конкурса мугама - Сархана Буниятзаде, Нармин Мирзоевой и Равана Гочаева.

Исполнителей сопровождал инструментальный ансамбль солистов Международного центра мугама в составе заслуженной артистки Тараны Алиевой (канон), Ровшана Курбанова (тар), Джейхуна Мурадова (кяманча), Рафаэля Аскерова (балабан) и Амиля Мустафаева (нагара).

Наградой для музыкантов стали продолжительные аплодисменты зрителей. Публика высоко оценила профессионализм исполнителей и ансамбля, а также разнообразие представленных мугамов. Вечер прошел в теплой, душевной атмосфере, подарив слушателям богатство древней азербайджанской музыкальной традиции и вновь напоминая о важности сохранения и популяризации искусства мугама.

