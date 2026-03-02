Обсуждено развитие международного транспортного коридора "Север-Юг" между Азербайджаном и Россией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 2 марта заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев встретился с делегацией во главе с заместителем председателя правительства Российской Федерации Алексеем Оверчуком, находящимся с визитом в Баку.

Как сообщили Trend в Кабинете министров, на встрече стороны обсудили весь комплекс актуальных вопросов практического взаимодействия России и Азербайджана.

Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономического, промышленного, энергетического, транспортно-логистического и агропромышленного сотрудничества.

Стороны с удовлетворением отметили поступательный рост товарооборота. Подчеркнуты широкие возможности для реализации совместных инвестиционных проектов, рассчитанных на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Сопредседатели азербайджано-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству - Ш.Мустафаев и А.Оверчук обсудили меры по дальнейшему увеличению грузопотока между Россией и Азербайджаном автомобильным, железнодорожным и морским транспортом. Подчеркнута эффективная работа пунктов пропуска на российско-азербайджанской государственной границе и целесообразность их дальнейшей модернизации.

Отдельно рассмотрены вопросы дальнейшего развития Международного транспортного коридора "Север – Юг", в частности, повышения его пропускной способности и совершенствования транспортно-логистической инфраструктуры.

А.Л.Оверчук и Ш.А.Мустафаев договорились в апреле этого года провести очередное заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Азербайджанской Республике.

Встреча прошла в конструктивной, дружественной атмосфере, традиционно присущей российско-азербайджанскому взаимодействию.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!