S&P назвало прогнозы по реальному росту ВВП Азербайджана на 2026 год

БАКУ/Trend/- Согласно прогнозу S&P Global Ratings, реальный рост ВВП Азербайджана в 2026 году составит около 1,7%, сообщает Trend со ссылкой на агентство.

«Экономика Азербайджана ориентирована на нефтегазовый сектор и, следовательно, уязвима к неблагоприятным изменениям цен на углеводороды. S&P ожидает, что реальный рост ВВП останется умеренным — около 1,7% в 2026 году, что сопоставимо с показателем 2025 года, — и будет относительно слабым в ближайшие несколько лет даже при стабильных политических и внешних условиях. Рост по-прежнему стимулируется ненефтяным сектором, в то время как углеводороды продолжают сдерживать общий объём производства на фоне снижения цен и сокращения добычи», — отмечается в отчете агентства.

S&P также прогнозирует, что рост кредитования замедлится до 10–12% в 2026–2027 годах, сопоставимо с показателем 2025 года, по сравнению со среднегодовым ростом в 18% за предыдущие четыре года, поддержанным регулированием.

«Мы ожидаем, что на системном уровне кредиты третьей стадии (stage 3) по Международным стандартам финансовой отчётности останутся в пределах 4,5–5,0% в 2026–2027 годах», — отмечается в отчёте.

