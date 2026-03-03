АБР активно поддерживает формирование "зелёных" энергетических коридоров в Каспийском регионе

БАКУ/Trend/ - В Каспийском регионе формируются "зелёные" энергетические коридоры и Азиатский банк развития (АБР) активно поддерживает эту трансформацию.

Как сообщает Trend, об этом заявила заявила глава представительства АБР в Азербайджане Сунния Дуррани-Джамал на заседании Консультативных советов по Южному газовому коридору и зеленой энергетике в Баку.

«В Каспийском регионе мы уже наблюдаем более широкую структурную эволюцию, и АБР активно поддерживает эту трансформацию. Наряду с существующей газовой инфраструктурой формируются «зелёные энергетические коридоры», - сказала она.

По ее словам, АБР участвует в развитии офшорной ветроэнергетики, поддерживает региональные сети передачи, межсоединения и продвигает цифровизацию и модернизацию электросетей.

"Эти усилия не являются изолированными инициативами. Вместе они способствуют системной трансформации, укрепляя электросети для интеграции возобновляемых источников в крупном масштабе и создавая новые пути экспорта "зеленой" энергии.

Дальнейший путь требует прагматизма, координации и долгосрочного видения. Инвестиции должны одновременно обеспечивать стабильность и поддерживать будущую декарбонизацию", - добавила она.

Директор отметила, что АБР готова оставаться надежным и преданным партнером в этой трансформации, способствуя развитию сбалансированных, устойчивых и долговременных энергетических систем.