Великобритания видит большой потенциал для сотрудничества с Азербайджаном в сфере «зелёных» энергетических коридоров — торговый посланник

БАКУ/Trend/ - Великобритания видит большой потенциал для сотрудничества с Азербайджаном в рамках «зелёных» энергетических коридоров.

Как сообщает Trend, об этом заявил торговый посланник Великобритании по Азербайджану и Центральной Азии лорд Джон Олдердайс в своем видеообращении к участникам 12-го заседания министров Консультативного совета Южного газового коридора и 4-го заседания министров Консультативного совета по «зелёной» энергетике в Баку.

«Азербайджан с высокой профессиональностью выполняет роль поставщика региональной и европейской энергетической безопасности. Более тридцати лет сотрудничество в энергетической сфере составляет основу отношений между Великобританией и Азербайджаном. Великобритания видит большой потенциал для совместной работы по «зелёным» энергетическим коридорам и проектам «чистой» энергии. Эти инициативы принесут значительную пользу не только Азербайджану, но и более широкому региону, а также европейским рынкам», — сказал он.

Отметим, что среди «зелёных» энергетических коридоров, соединяющих Азербайджан с Европой, выделяются: Каспий–Чёрное море–Европа, Центральная Азия–Азербайджан, Азербайджан–Турция–Европа и Азербайджан–Грузия–Турция–Болгария.

Технический потенциал наземных возобновляемых источников энергии Азербайджана оценивается в 135 ГВт, а морских — в 157 ГВт. Экономический потенциал возобновляемой энергетики составляет около 27 ГВт, включая 3 000 МВт ветровой энергии, 23 000 МВт солнечной энергии, 380 МВт биомассы и 520 МВт гидропотенциала горных рек.