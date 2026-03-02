Кувейтские военные по ошибке сбили три американских истребителя - Центральное командование США

БАКУ /Trend/ - Система ПВО Кувейта по ошибке сбила три американских истребителя F-15E Strike Eagle.

Как сообщает Trend, об этом говорится на официальной странице Центрального командования США (CENTCOM) в «X».

Согласно информации, это произошло в минувшее воскресенье.

«Все шесть членов экипажа катапультировались, были благополучно спасены и находятся в стабильном состоянии. Кувейт подтвердил этот инцидент, и мы благодарны за усилия и поддержку кувейтских сил обороны в ходе продолжающейся операции», - говорится в заявлении.

Причина инцидента выясняется.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!