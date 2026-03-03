bp о прогрессе в строительстве в рамках проекта Shah Deniz Compression

БАКУ/Trend/ - Компания bp продвигает строительство надстройки и подставной конструкции для проекта Shah Deniz Compression.

Как сообщает Trend, об этом заявил вице-президент bp по производству по Азербайджану, Грузии и Турции Стюарт Шоу на 12-м заседании министров Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.

«Смотря в будущее, мы сосредоточены на максимальном извлечении ресурсов из месторождения «Шах Дениз». Следующим крупным шагом на этом пути является проект Shah Deniz Compression. Мы приняли окончательное инвестиционное решение в прошлом июне и быстро приступили к работе. Наша цель — задействовать низкодавленное газовое месторождение и продлить срок продуктивной эксплуатации», — сказал Шоу.

Он отметил, что проект SDC предусматривает инвестиции примерно в 2,9 миллиарда долларов.

«Он позволит нам извлечь около 50 миллиардов кубометров дополнительного газа и около 25 миллионов баррелей дополнительного конденсата — объёмы, которые в противном случае остались бы недоступными. Это ещё больше укрепит региональную и европейскую энергетическую безопасность. В центре проекта находится новая оффшорная платформа с электрическими компрессорными установками. Проект также включает работы на уже существующих объектах Shah Deniz Alpha и Bravo, а также на терминале Сангачал», — добавил он.

Шоу подчеркнул, что платформа SDC спроектирована с учётом будущего.

«Она будет полностью работать на электричестве и управляться дистанционно, без постоянного экипажа. Это откроет путь к электрификации Shah Deniz Bravo и, в конечном счёте, всего месторождения. С момента принятия инвестиционного решения мы заключили несколько крупных контрактов и сейчас продвигаем строительство как надстройки, так и подставной конструкции. Работы ведутся на местных верфях с активным использованием местных ресурсов и потенциала. Мы планируем завершить платформу к 2029 году. В том же году она начнёт принимать низкодавленный газ с Shah Deniz Alpha, а с Shah Deniz Bravo — в 2030 году», — отметил вице-президент bp.

Он добавил, что проект является крупной инвестицией в будущее «Шах Дениз».

«Он поможет сохранить месторождение ключевым поставщиком энергии и обеспечит максимальное извлечение ресурсов на многие годы. Мы также планируем начать сейсмические исследования на «Шах Дениз» в конце этого или начале следующего года. Они помогут нам лучше понять резервуар и спланировать будущие работы».