Израильские ВВС начали новую крупномасштабную операцию против Ирана

БАКУ /Trend/ - После того, как Иран выпустил баллистические ракеты по Иерусалиму и другим израильским городам, ВВС Израиля начали новую крупномасштабную операцию против Ирана.

Как сообщает Trend со ссылкой на Times of Israel, об этом заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Новая волна авиаударов, как сообщается, была направлена ​​на цели, принадлежащие иранским властям.

Следует отметить, что, по данным израильских СМИ, одна из выпущенных Ираном баллистических ракет ранила двух человек, одного из которых серьезно, в израильском городе Беэр-Шева.

Напомним, что 17 февраля после второго раунда ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, завершившегося без прогресса, США усилили свое присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе Ирана. Встреча рассматривалась как последняя возможность урегулирования ситуации дипломатическим путем. Конкретных соглашений достигнуто не было: Тегеран отказался приостанавливать обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Утром 28 февраля Израиль и США начали воздушные удары по Ирану.

В результате этих ударов погибли: Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи и члены его семьи; начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави; командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Пакпур; советник Верховного лидера и секретарь Совета обороны Али Шамхани; министр обороны Азиз Насирзаде.

