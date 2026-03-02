Весенняя акция для микробизнеса от Yelo Bank!

Приходит весна, природа пробуждается, бизнес оживает! Yelo Bank запускает специальную весеннюю кампанию для микропредпринимателей, которые хотят вдохнуть новую жизнь в свое дело и расширить свои планы.

В рамках акции ты можешь получить микрокредит до 100 000 AZN с процентной ставкой от 10% годовых и без комиссий. Учитывая темпы развития бизнеса, мы предлагаем льготный период до 12 месяцев и удобный график выплат до 48 месяцев. Благодаря льготному периоду ты сможешь направить свои первые доходы не на погашение кредита, а на дальнейшее расширение своего дела.

Если хочешь совместить праздничное настроение с успехами в бизнесе, загляни в ближайший филиал Yelo Bank. Или развивай свой бизнес, не отвлекаясь от дел: подай заявку онлайн, наши специалисты проведут анализ прямо на месте, и ты получишь кредит, не приходя в банк.

Пусть эта весна станет началом нового этапа для твоего бизнеса! Подробнее: https://ylb.az/mikrokredit.

Нужен бизнес-кредит? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



Yelo Bank – Яркий Банкинг!