Главы МИД Азербайджана и Кувейта обсудили текущую ситуацию в регионе

БАКУ /Trend/ - 2 марта состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Государства Кувейт Шейхом Джаррахом Джабиром аль-Ахмедом аль-Сабахом.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел, во время беседы обсуждалась напряженная ситуация в регионе.

Отмечается, что министры выразили серьёзную обеспокоенность продолжающимися военными столкновениями и подчеркнули, что ситуация создаёт серьёзные риски для региональной безопасности и стабильности.

Была подчеркнута важность снижения напряженности и необходимость активизации дипломатических инициатив для возвращения к переговорному процессу.

Министры также отметили необходимость соблюдения норм и принципов международного гуманитарного права, защиты гражданского населения и инфраструктуры.

Во время телефонного разговора состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

